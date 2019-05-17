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Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. 'İlişkimizdeki heyecanı kaybettik' diyen ikiliden ayrılıklarına dair başka bir açıklama gelmemişti. Bu ayrılığın ardından ise Serenay Sarıkaya'nın ismi birçok aşk dedikodularına karıştı. Bu isimlerden birisi de eski aşkı Çağatay Ulusoy... Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy ile Ağva'ya gittiği konuşulan Serenay Sarıkaya'dan ilk kez yanıt geldi!

17.05.2019 14:31 - Son Güncelleme: 17.05.2019 14:35
Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

SERENAY İLK KEZ KONUŞTU!

Bir mekan çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını cevapladı. Eski aşkı Çağatay Ulusoy'la yeniden görüşmeye başladığı haberleri ile gündem olan güzel oyuncu, aşk iddiaları hakkında da ilk kez konuştu.

Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

"ALİCE'DEN ÇOK MEMNUNUM"

Sarıkaya, "Alice'den şu anda çok memnunum, çok da eğlenerek yapıyoruz umarım bir kaç sene daha yaparız" dedi.

Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

"UYDURMA HABERLER"
Muhabirlerin, "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız ve görüştüğünüz söyleniyor" sorusuna "Yok öyle bir şey onlar tamamen magazinin uydurmaları. Daha önce de buna benzer çok haberler çıkmıştı Photoshop olduğunu söylüyor benim bilgim dahilinde değil zaten" cevabını verdi.

Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Şu anda arasa sizi konuşmak istese konuşur musunuz? sorusuna ise Serenay Sarıkaya, kaçamak cevap vererek gazetecilerden uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

SERENAY SARIKAYA İLE ÇAĞATAY ULUSOY'UN AĞVA KAÇAMAĞI İÇİN TIKLAYIN!

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