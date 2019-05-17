Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklamışlardı. 'İlişkimizdeki heyecanı kaybettik' diyen ikiliden ayrılıklarına dair başka bir açıklama gelmemişti. Bu ayrılığın ardından ise Serenay Sarıkaya'nın ismi birçok aşk dedikodularına karıştı. Bu isimlerden birisi de eski aşkı Çağatay Ulusoy... Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy ile Ağva'ya gittiği konuşulan Serenay Sarıkaya'dan ilk kez yanıt geldi!
17.05.2019 14:31
- Son Güncelleme: 17.05.2019 14:35
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