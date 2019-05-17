Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! İşte Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy cevabı!

"UYDURMA HABERLER"

Muhabirlerin, "Çağatay Ulusoy'la tekrar barıştığınız ve görüştüğünüz söyleniyor" sorusuna "Yok öyle bir şey onlar tamamen magazinin uydurmaları. Daha önce de buna benzer çok haberler çıkmıştı Photoshop olduğunu söylüyor benim bilgim dahilinde değil zaten" cevabını verdi.