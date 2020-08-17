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Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

Son günlerde adı sevgilisi Cem Yılmaz olmadan anılmaya Serenay Sarıkaya'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Bir dönem ayrıldıklarını dair haberler çıkan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdilerde Ege-Akdeniz koylarında tatil yapıyor. Tatil fotoğrafları boy boy magazin sayfalarını süsleyen Serenay Sarıkaya'nın son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada yayılan görüntüde Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar gözlerden kaçmazken, diğer bir yandan da Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya ait bir görüntü gündemde.

17.08.2020 12:04 - Son Güncelleme: 17.08.2020 12:04
Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinin başında Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz geliyor.

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Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

Bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdilerde birlikte tatil yapıyor.

Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

Tatil fotoğrafları boy boy magazin sayfalarını süsleyen çift Göcek'te beraber görüntülendiler. Çift hayranlarını hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektirdiler. Ancak Serenay Sarıkaya'nın o fotoğraftaki görüntüsü sosyal medyanın diline düştü.

Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

'SANA NE OLDU SERENAY!'

Yeşil elbisesi ve sıfır makyaj objektiflere poz veren Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

Pek çok sosyal medya kullanıcısı Serenay Sarıkaya'nın son haline inanamadı.

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