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Serenay Sarıkaya'nın son halini görenler inanamadı: Sana ne oldu böyle! Sevgilisi Cem Yılmaz'la tatilde olan Serenay...

Son günlerde adı sevgilisi Cem Yılmaz olmadan anılmaya Serenay Sarıkaya'nın son hali sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Bir dönem ayrıldıklarını dair haberler çıkan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz şimdilerde Ege-Akdeniz koylarında tatil yapıyor. Tatil fotoğrafları boy boy magazin sayfalarını süsleyen Serenay Sarıkaya'nın son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyada yayılan görüntüde Serenay Sarıkaya'nın aldığı kilolar gözlerden kaçmazken, diğer bir yandan da Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'ya ait bir görüntü gündemde.

17.08.2020 12:04 - Son Güncelleme: 17.08.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





