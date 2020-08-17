Doğuş'un çocukları Arda ve Arın büyüdü, kocaman oldu! İşte Doğuş'un çocuklarının son hali...
46 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden 2016 yılında Arda ve Arın adını verdiği iki çocuğu dünyaya gelmişti. 'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş bir süredir ekranlardan uzak. Hem evliliğinin hem de babalığın tadını çıkaran Doğuş, çocuklarıyla tatilde, denizin keyifini çıkarırken görüntülendi. Sevimli miniklerin babaları Doğuş'a olan benzerlikleri dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. 'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş bir süredir ekranlardan uzak. 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile güzel bir evliliği olan Doğuş'un 2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları var.