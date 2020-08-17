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Doğuş'un çocukları Arda ve Arın büyüdü, kocaman oldu! İşte Doğuş'un çocuklarının son hali...

46 yaşındaki ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile hayatını birleştirmiş, bu evliliğinden 2016 yılında Arda ve Arın adını verdiği iki çocuğu dünyaya gelmişti. 'Gamsız' ve 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi hit olmuş şarkılarla tanınan Doğuş bir süredir ekranlardan uzak. Hem evliliğinin hem de babalığın tadını çıkaran Doğuş, çocuklarıyla tatilde, denizin keyifini çıkarırken görüntülendi. Sevimli miniklerin babaları Doğuş'a olan benzerlikleri dikkat çekti.

17.08.2020 13:15 - Son Güncelleme: 17.08.2020 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





