Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali! Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı internete sızdı!

Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. 28 yaşında olan güzel oyuncu her yaptığı ile gündem olmaya devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafları internete sızdı. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şu sıralar özel hayatından çok kariyeri ile gündeme geliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiriyor. Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Serenay Sarıkaya doğum yeri Antalya'dır. Annesinin ismi Ümran'dır. Babası ise Mustafa Sarıkaya'dır. Annesi ve babası, Serenay Sarıkaya 6 yaşındayken boşanmıştır. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...

15.10.2019 10:54 - Son Güncelleme: 15.10.2019 10:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





