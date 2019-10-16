Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali! Fotoğrafı internete sızdı!

Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı internete sızdı! Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. 28 yaşında olan güzel oyuncu her yaptığı ile gündem olmaya devam ediyor. Serenay Sarıkaya'nın çocukluk fotoğrafları internete sızdı. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şu sıralar özel hayatından çok kariyeri ile gündeme geliyor.

16.10.2019 09:15 - Son Güncelleme: 23.10.2019 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





