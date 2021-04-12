Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı
Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Türkiye'de sosyal medya hesabında en çok takipçisi bulunan ünlüler listesinde ilk sıralarda yer alan Hande Erçel, Instagram'dan ev halini paylaştı. Oyuncunun pozlarından çok kombinin fiyatı gündem oldu.
12.04.2021 10:00
- Son Güncelleme: 12.04.2021 11:11