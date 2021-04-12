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Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Türkiye'de sosyal medya hesabında en çok takipçisi bulunan ünlüler listesinde ilk sıralarda yer alan Hande Erçel, Instagram'dan ev halini paylaştı. Oyuncunun pozlarından çok kombinin fiyatı gündem oldu.

12.04.2021 10:00 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:11
Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı

Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, ev halini paylaştı. Ünlü oyuncunun kıyafetlerinin fiyatı gündem oldu.

Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı

Güzel oyuncu son olarak, evindeki aynanın karşısında, çiçekler arasında verdiği pozları Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı

20 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Erçel'in, üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti.

Hande Erçel'in ev kombini bir maaşın yarısı! Hande Erçel ev halini paylaştı görenler gözlerine inanamadı

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