Serenay Sarıkaya'nın sevgilileri bir arada! Umut Evirgen ile Cem Yılmaz birbirine selamı çaktı! Köşe kapmaca oynadılar ama...
Şarkıcı Melike Şahin,İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Melike Şahin'in konserinde Selin Şekerci, Hazal Kaya, Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nur Fettahoğlu, Nilperi Şahinkaya, Umut Evirgen, Nail Gönenli gibi isimler yalnız bırakmadı. Gecede Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz'ın dans ettiği anlar çok konuşulurken tüm gözlerde Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz ile şimdiki sevgilisi Umut Evirgen'in üzerindeydi. İkilinin bir ara selamlaştığı anları Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş görüntüledi.
03.09.2022 16:34 - Son Güncelleme: 03.09.2022 16:34
Melike Şahin'in önceki akşam Harbiye'de verdiği konsere Umut Evirgen ile Cem Yılmaz'ın selamlaşması damgasını vurdu. O anlar Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş tarafından böyle görüntülendi. İşte detaylar.
SERENAY'IN ESKİ AŞKI VE YENİ AŞKI SELAMLAŞTI
Melike Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.
İstanbul Açık hava Tiyatrosu'nda sahne alan Melike Şahin'in konserine ünlü akını vardı. Hazal Kaya, Selin Şekerci, Cem Yılmaz, Uraz Kaygılaroğlu, Nur Fettahoğlu, Nilperi Şahinkaya, Umut Evirgen, Nail Gönenli gibi pek çok isim Melike Şahin'i yalnız bırakmadı.