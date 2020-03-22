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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre'den şok haber! Buket Büyükdere itiraf etti
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'ten boşanan Gökhan Töre'den şok haber! Buket Büyükdere itiraf etti
Diriliş Ertuğru'da Halime Hatun karakterine hayat veren oyuncu Esra Bilgiç ile 2017 yılında evlenip 2019 yılında boşanan Gökhan Töre herkesi şoke etti. 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre, geçtiğimiz ay yeni sevgilisi Buket Büyükdere ile gündem olmuştu. Yeni aşka yelken açan futbolcu, Buket Büyükdere ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan çiftten muhabirlerin sorularını yanıtlarken gelen evlilik açıklaması herkesi şoke etti.
22.03.2020 11:27
- Son Güncelleme: 22.03.2020 11:48
Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun, Ramo'da Sibel karakteri ile dikkat çeken oyuncu Esra Bilgiç'in eski eşi aynı zamanda Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Gökhan Göre, kız arkadaşı Buket Büyükdere ile gizlice evlendi.
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Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Gökhan Töre 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten, Haziran 2019'da boşanmıştı.
Bir süre sonra da Mimar Buket Büyükdereile aşk yaşamaya başladı. Çift önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Gökhan Töre muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sordu. Futbolcu sürpriz bir cevap verdi:
''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz.'' (Posta)