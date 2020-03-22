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Esra Erol ve eşi Ali Özbir şaşırttı! "Aşk yer yurt tanımaz..."

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Esra Erol, Instagram paylaşımları ile dikkat çeken ünlü isimler arasında. Tecrübeli yayıncılığı kadar iyi bir anne ve eş olan Esra Erol ile eşi Ali Özbir, sosyal medya gündeminden düşmüyor. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Özbir ailesi, aile büyükleri ile telefondan görüntülü görüşme yaparak özlem gideriyor. Günün çoğu zamanını evlerinin bahçesinde geçiren Özbir ailesinin memleketini merak eden sosyal medya kullanıcıları. Ali Özbir'in nereli olduğunu Esra Erol'a göre daha çok merak ediyor. Peki Esra Erol'un ve eşi Ali Özbir'in memleketi neresi? İşte şaşırtan gerçek...

22.03.2020 12:52 - Son Güncelleme: 22.03.2020 12:52
Esra Erol ve eşi Ali Özbir şaşırttı! Aşk yer yurt tanımaz...

Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da canlı yayınını sunan tecrübeli sunucu Esra Erol, koronavirüs günlerinde ailesi ile evinde vakit geçiriyor. Instagram'dan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen sunucu, anne - baba ve kardeşleriyle telefondan görüntülü görüşme yaparak iletişim sağlıyor.

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Esra Erol ve eşi Ali Özbir şaşırttı! Aşk yer yurt tanımaz...

Örnek davranışı ile dikkat çeken Esra Erol'un eşi Ali Özbir de en az Erol kadar sosyal medyada aktif. Öyle ki Erol hayranları Özbir'i de takip etmeden duramıyor.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir şaşırttı! Aşk yer yurt tanımaz...

Mutlu birlikteliği ve iki erkek evlatları ile dillere destan bir evlilik sürdüren Esra Erol ile Ali Özbir'in memleketi merak konusu oldu. İşte ünlülerin merak ettiğiniz memleketleri...

Esra Erol ve eşi Ali Özbir şaşırttı! Aşk yer yurt tanımaz...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Esra Erol ve eşi Ali Özbir şaşırttı! Aşk yer yurt tanımaz...

DEMET ÖZDEMİR

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