Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un mini etek paylaşımı olay oldu! Cenk Eren'den şoke eden yorum

"KONUYU FARKLI BOYUTLARA TAŞIYORLAR"

Eren paylaşımına, "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz" yazdı.