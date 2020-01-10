Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un mini etek paylaşımı olay oldu! Cenk Eren'den şoke eden yorum
Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yarışmanın iki yıl öncesine götürdü. Ünlü şarkıcı Cenk Eren'in, Instagram hesabında geçmişten bir paylaşım yapan Pınar Altuğ'un fotoğrafına yaptığı yorum sosyal medyada olay oldu. Cenk Eren Pınar Altuğ'un 1992 senesinden mini etekli paylaşımına, "'Yok kardeşim kadının dolabında uzun etek yok" ifadelerini bulunduran bir yorumda bulundu. Eren'in yaptığı bu yoruma ünlü oyuncunun bazı takipçileri tepki gösterdi. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'a Cenk Eren'in yaptığı o yorum...
1992 senesinden, annesinin evindeki odasından elinde telefon ve üzerinde bir mini etekli bir pozunu paylaşan 45 yaşındaki Pınar Altuğ'a birçok ünlü isim ve binlerce takipçisi yorumda bulundu. Yorumda bulunan ünlülerden biri de şarkıcı Cenk Eren oldu. Ünlü ismin Pınar Altuğ'un paylaşımına yaptığı yorum olay oldu.
"KONUYU FARKLI BOYUTLARA TAŞIYORLAR"
Eren paylaşımına, "Ben 20 yıllık dostluğumuza ve her zamanki espri yaklaşımlarımıza istinaden ve bizim aramızda espri konusu olan mini etekle ilgili yorum yaptım. Bunun üzerine telefonlaşıp gülüştük ama bakıyorum ki konuyu farklı boyutlara taşıyorlar. Hiçbir şekilde kimse için giyim tarzı ile ilgili eleştiride bulunmam söz konusu olmaz" yazdı.
Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.