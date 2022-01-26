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Serenay Sarıkaya'nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

Serenay Sarıkaya'nın kabusu olmuştu... Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın otomobiline saldıran Tayfur Demirtaş gözaltına alınmıştı. Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı. Serenay'ın takıntılı hayranı artık akıl hastanesinde...

26.01.2022 11:29 - Son Güncelleme: 26.01.2022 11:32
Serenay Sarıkaya’nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

Serenay Sarıkaya'nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

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Serenay Sarıkaya’nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz cuma günü şoförünün kullandığı araçla Etiler'de oturduğu sitenin otoparkına giriyordu.

Serenay Sarıkaya’nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

TAKINTILI HAYRANIYLA BAŞI DERTTE
Bu sırada bir kişi, ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı.

Serenay Sarıkaya’nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

Serenay Sarıkaya, KADES uygulamasından yardım çağırdı ama saldırgan kaçtı.

Serenay Sarıkaya’nın kabusu olmuştu... Takıntılı hayran akıl hastanesinde!

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin; geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya'nın bağlı olduğu Beşiktaş'taki Film danışmanlık şirketini basan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi.

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