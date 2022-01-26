Ezgi Mola'nın reklam partneri Kemal Kahraman ile 6 yıldır başı fena halde dertte! "Seni mahvedeceğim, geberteceğim..."
Ezgi Mola'nın reklam partneri ile 6 yıldır başı dertte! Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri Kemal Kahraman'dan 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi.
26.01.2022 12:01
- Son Güncelleme: 26.01.2022 12:01
"Seni mahvedeceğim, geberteceğim..."
Ezgi Mola'nın reklam partneri Kemal Kahraman ile 6 yıldır başı fena halde dertte!
Mola'nın iddiasına göre, 2016 yılında bir oyununa gelen Kemal Kahraman, kendisini tanıttı ve çiçek verdi. Kahraman o günden sonra Ezgi Mola'nın tüm oyunlarına gelmeye başladı.
Bir gün oyuncunun yeniden karşısına çıkan Kahraman, "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi. Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi.