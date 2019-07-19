Serenay Sarıkaya'nın göbeği göründü! Hamile olduğu iddia edilmişti...
Serenay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra şok eden bir iddia ile karşı karşıya geldi. Son dönemin popüler oyuncularından olan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, iddiaya göre evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşamış ve bu birliktelikten hamile kalmıştı... Birden fazla kişiyle adı aşk dedikodularına karıştıktan sonra böyle bir iddiaya göz yummayan Sarıkaya, geçtiğimiz hafta hukuki yollara başvurdu. Her ne kadar gerçekliği olmadığı söylense de, güzel oyuncu hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu olmaya devam etti. Ve 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusunun cevabı, güzel oyuncunun yaptığı Instagram paylaşımıyla son buldu. Takipçileri Serenay Sarıkaya'nın bikinili paylaşımında ünlü oyuncunun göbeğine dikkat çekti!
Serenay Sarıkaya 'nın bikinili paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Serenay Sarıkaya herkesi şok eden bir iddiayla 2 hafta önce gündeme gelmişti. İddiaya göre Serenay Sarıkaya evli bir kulüp başnıyla aşk yaşamış ve hamile kalmıştı. Hakkında ortaya atılan bu iddialara karşı sessizliğini daha fazla koruyamayan 28 yaşındaki güzel oyuncu, hukuki süreci başlattığını duyurmuştu. Ancak Serenay hayranları bu bilginin gerçek olup olmadığını merak etmeye devam etti.
Alice Müzikali'nin bitmesiyle soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bikinili paylaşımda bulunan güzel oyuncu, hayranları tarafından kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Serenay Sarıkaya'nın göbeği ise dikkat çekti. 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusunun cevabı bu paylaşımla son buldu. Hamile olduğu iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın göbeğinde herhangi bir değişiklik olmadığı fark edildi. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya fit görünümüyle yine herkesi kendisine hayran bıraktı...