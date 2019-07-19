Serenay Sarıkaya'nın göbeği göründü! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Serenay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra şok eden bir iddia ile karşı karşıya geldi. Son dönemin popüler oyuncularından olan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya, iddiaya göre evli bir kulüp başkanı ile aşk yaşamış ve bu birliktelikten hamile kalmıştı... Birden fazla kişiyle adı aşk dedikodularına karıştıktan sonra böyle bir iddiaya göz yummayan Sarıkaya, geçtiğimiz hafta hukuki yollara başvurdu. Her ne kadar gerçekliği olmadığı söylense de, güzel oyuncu hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olup olmadığı merak konusu olmaya devam etti. Ve 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusunun cevabı, güzel oyuncunun yaptığı Instagram paylaşımıyla son buldu. Takipçileri Serenay Sarıkaya'nın bikinili paylaşımında ünlü oyuncunun göbeğine dikkat çekti!

19.07.2019 12:14 - Son Güncelleme: 19.07.2019 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





