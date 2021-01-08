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Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! "Altı kaval üstü şeşhane"

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! "Altı kaval üstü şeşhane", "Gerçekten beğenip mi attın bunu" gibi yorumlara neden olan Serenay Sarıkaya'nın Instagram pozundaki kombininin fiyatı dudak uçuklattı. İşte geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Kaz Dağları'ndan arsa aldığı konuşulan Serenay Sarıkaya'dan gelen ve alay konusu olan o poz...

08.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 08.01.2021 13:45
Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! Altı kaval üstü şeşhane

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! Kaz Dağları'na yerleşmek için ilk adımı atan Serenay Sarıkaya'nın Instagram pozu olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! Altı kaval üstü şeşhane

MONTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi. Öte yandan, Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! Altı kaval üstü şeşhane

ATAKAN HOŞGÖREN

5 Ağustos 1999 yılında dünyaya geldi.

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! Altı kaval üstü şeşhane

NESRİN CAVADZADE
30 Temmuz 1982

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! Altı kaval üstü şeşhane

GÖKHAN ALKAN
8 Aralık 1987

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