Haberler Galeri Magazin Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! "Altı kaval üstü şeşhane"

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! "Altı kaval üstü şeşhane"

Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kombini alay konusu oldu! "Altı kaval üstü şeşhane", "Gerçekten beğenip mi attın bunu" gibi yorumlara neden olan Serenay Sarıkaya'nın Instagram pozundaki kombininin fiyatı dudak uçuklattı. İşte geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Kaz Dağları'ndan arsa aldığı konuşulan Serenay Sarıkaya'dan gelen ve alay konusu olan o poz...

08.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 08.01.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





