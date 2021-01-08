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Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal'ın Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ,'Lalin annesine benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor' açıklamasının ardından ünlü çiftin çocukluk fotoğrafları merak konusu olmuştu. Bu kez de güzel oyuncunun annesinin paylaşımındaki Sinem Kobal ve kardeşinin çocukluk hali sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ailesi...

08.01.2021 14:12 - Son Güncelleme: 08.01.2021 14:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





