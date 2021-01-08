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Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal, annesi Nuray Kobal'ın Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun ,'Lalin annesine benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor' açıklamasının ardından ünlü çiftin çocukluk fotoğrafları merak konusu olmuştu. Bu kez de güzel oyuncunun annesinin paylaşımındaki Sinem Kobal ve kardeşinin çocukluk hali sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın ailesi...

08.01.2021 14:12 - Son Güncelleme: 08.01.2021 14:39
Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Ekim ayında kızı Lalin'i kucağna alan Sinem Kobal, annesi Nurat Kobal'ın Instagram hesabından paylaştığı eski fotoğraf ile sosyal medya gündeminde.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Çocukları Sinem ve Kerem Kobal ile yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşan anne Nuray Kobal'a yorum ve beğeni yağarken, güzel oyuncu da annesinin paylaşımını kendi sosyal medya hesabında yer verdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

İşte Sinem Kobal'ın ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınvalidesi paylaştı! Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı

DANİLO ZANNA

İtalyan Şef'in babası Armando Zanna Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

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