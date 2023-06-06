Serenay Sarıkaya'nın bikinili kumsal pozu olay! Görenler: "Boy bos yerinde maşallah" Denize sıfır eviyle ağızları açık bırakmıştı

BİR AY İÇİN 113 BİN TL

Güzel oyuncu, karşılığında da 5 bin Euro yani 113 bin TL verdi. Ultra lüks ve popüler otellerde tatil yapmaktan yıllardır kaçınan Serenay Sarıkaya, akıllıca yaptığı tatil planıyla da bir kez "Enayice harcayacak param yok" der gibiydi!