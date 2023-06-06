Serenay Sarıkaya'nın bikinili kumsal pozu olay! Görenler: "Boy bos yerinde maşallah" Denize sıfır eviyle ağızları açık bırakmıştı
Serenay Sarıkaya'nın bikinili kumsal pozu olay! Görenler, "Boy bos maşallah" yorumları yaptı. Denize sıfır eviyle ağızları açık bırakmıştı... Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları ortalığı salladı. Mikonos'ta denize sıfır ve son derece mütevazı bir ev kiralayan Serenay Sarıkaya boydan paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlülerin 2023 yaz paylaşımları...
06.06.2023 16:24 - Son Güncelleme: 06.06.2023 16:37
Serenay Sarıkaya'nın bikinili kumsal pozu olay! Görenler: "Boy bos yerinde maşallah" yoroumları yaptı.
Bugüne dek hiçbir zaman lahmacunu 500 TL'ye satan fahiş fiyatlarda yerlerde görmediğimiz oyuncu Serenay Sarıkaya, Mikonos'ta denize sıfır ve son derece mütevazı bir ev kiraladı.
BİR AY İÇİN 113 BİN TL
Güzel oyuncu, karşılığında da 5 bin Euro yani 113 bin TL verdi. Ultra lüks ve popüler otellerde tatil yapmaktan yıllardır kaçınan Serenay Sarıkaya, akıllıca yaptığı tatil planıyla da bir kez "Enayice harcayacak param yok" der gibiydi!