Düğün öncesi bu yöntemi denemiş! 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti! 39’luk oyuncu 54’ten 47 kiloya düştü! Her gün onu yiyor!

Güzel oyuncu Beren Saat düğün döneminde verdiği kiloyla gündeme geldi. İntikam isimli dizide başrol olarak yer alırken düğün 3 kilo veren Saat her sene daha da zayıflamayı başarıyor. 39 yaşındaki Saat'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti...