Düğün öncesi bu yöntemi denemiş! 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti! 39'luk oyuncu 54'ten 47 kiloya düştü! Her gün onu yiyor!
Ünlü oyuncu Beren Saat, "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştı. Son zamanlarda ise eski kilolu fotoğraflarıyla gündemde yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak için çalışmalarına devam eden Beren Saat, düğün hazırlıkları öncesinde 3 kilo verdi. Şimdi ise dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam için bir diyetisyene başvurdu. Beren Saat'in diyet programı, vücut ihtiyaçlarını karşılayan dengeli bir beslenme üzerine kurulu. Diyetisyen eşliğinde uygulanan bu program, sağlıklı kilo verme hedefini desteklemektedir. Sağlık açısından önemli olan besin gruplarının dengeli bir şekilde tüketimi, vücutta enerji dengesini sağlayarak kilo verme sürecini desteklemektedir.
07.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 07.06.2023 10:03
Güzel oyuncu Beren Saat düğün döneminde verdiği kiloyla gündeme geldi. İntikam isimli dizide başrol olarak yer alırken düğün 3 kilo veren Saat her sene daha da zayıflamayı başarıyor. 39 yaşındaki Saat'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte 3 kilo verdiren Beren Saat diyeti...