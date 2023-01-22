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Haberler Magazin Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit'in torunlarını görenler: "Kocaman olmuşlar"

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit'in torunlarını görenler: "Kocaman olmuşlar"

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit'in torunlarını görenler, "Kocaman olmuşlar" diyor. Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunuyla 2014 yılında evlenen ve Emir Aras ile Alara adında iki evlada sahip olan Engin Altan Düzyatan sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Emir Aras'ın 7. yaş gününü kutlayan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti çocuklarını gözlerden uzak büyütseler de sık sık sosyal medyada onların yüzünü göstermeden paylaşım yapmayı ihmal etmiyorlar. İşte ünlü çiftin çocukları...

22.01.2023 13:35 - Son Güncelleme: 22.01.2023 13:41
Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit’in torunlarını görenler: Kocaman olmuşlar

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit'in torunlarını görenler, "Kocaman olmuşlar" yorumları yapıyor.

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Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit’in torunlarını görenler: Kocaman olmuşlar

Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile evli olan Engin Altan Düzyatan sosyal medya gündeminde.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit’in torunlarını görenler: Kocaman olmuşlar

Evliliklerinin 8. yıl dönümünü Engin Altan Düzyatan, "Yıllar geçse de o ilk gün gibi aynı heyecan ve sevgiyi hissetmek paha biçilemez" notuyla kutlarken eşi ise kendi hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki sensin. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız nice yıl dönümlerimiz olsun seni çok seviyorum. 8.yıl" notunu düşmüştü.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit’in torunlarını görenler: Kocaman olmuşlar

Mutlu evlilikleri ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, oğullarının doğum günü partisiyle gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın sır gibi sakladığı çocuklarına bakın! Hülya Koçyiğit’in torunlarını görenler: Kocaman olmuşlar

Şimdi de iki evladıyla gündemde olan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'ın sır gibi sakladığı çocuklarını görenler, "Kocaman olmuşlar" yorumları yapıyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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