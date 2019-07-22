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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha genç

Son dönemin en çok konuşulan yıldızlarından biri 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya. Her giydiği, her dediği, saçı, makyajı, sevgilileri, ayrılıkları, boyu, yaşı ve onun hakkında aklınıza gelebilecek her şey en ince ayrıntısına kadar merakla takip ediliyor. Özel hayatı yakın mercek altında olan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı. Kızıyla yaşıt gibi duran Ümran Seyhan'ı görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Serenay Sarıkaya'nın annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri.

22.07.2019 11:40 - Son Güncelleme: 22.07.2019 11:54
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha gen.

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha gen.

Hamilelik iddiaları ile gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya'nın annesi görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Serenay Sarıkaya 'nın annesi olmak üzere, ünlü isimlerin anneleri.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha gen.

EMİNA JAHOVIC

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha gen.
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ı görenler şaşırıp kaldı! Kızından daha gen.

Pelin Karahan

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