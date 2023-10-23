Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan yasak aşkıyla yine yakalandı! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun yalanlamıştı ama...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda gizemli bir beyle Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Çok geçmeden Seyhan'ın yanındaki şahsın oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddiaları yalanladı. Ancak Kenan Tosun bir kez daha Ümran Seyhan'la kameralara yakalandı. İşte detaylar...