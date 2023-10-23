Acun Ilıcalı programdan göndermişti "Onun isim babası bile benim" Ali Taran'dan yıllar sonra gelen flaş itiraf!

Tüm Türkiye onu Yetenek Sizsiniz'in jüri üyelerinden biri olarak tanıdı. Ardından kanser olan eşi Selma Desmond'ı hasta olarak bırakıp, Ayşe Özyılmazel ile hayatını birleştiren Taran, programdan ayrılmıştı. Yıllar sonra programa geri dönen Taran günlerce tartışılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan Ali Taran, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...