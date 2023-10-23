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Acun Ilıcalı programdan göndermişti "Onun isim babası bile benim" Ali Taran'dan yıllar sonra gelen flaş itiraf!

Tüm Türkiye onu Yetenek Sizsiniz'in jüri üyelerinden biri olarak tanıdı. Ardından kanser olan eşi Selma Desmond'ı hasta olarak bırakıp, Ayşe Özyılmazel ile hayatını birleştiren Taran, programdan ayrılmıştı. Yıllar sonra programa geri dönen Taran günlerce tartışılmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk olan Ali Taran, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:37 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:38
Acun Ilıcalı programdan göndermişti Onun isim babası bile benim Ali Taran’dan yıllar sonra gelen flaş itiraf! 1

Temmuz 2018'de ekran yolculuğuna nokta koyan 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında jüri üyesi olarak seyirci karşısına çıkan isimlerden biri de Ali Taran olmuştu.

Acun Ilıcalı programdan göndermişti Onun isim babası bile benim Ali Taran’dan yıllar sonra gelen flaş itiraf! 2

Taran geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalının konuğuydu.

Acun Ilıcalı programdan göndermişti Onun isim babası bile benim Ali Taran’dan yıllar sonra gelen flaş itiraf! 3

Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü ismin Acun Ilıcalı itirafı ise dikkat çekti.

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