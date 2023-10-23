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Filenin Sultanları partide! Cansu Özbay'ın doğum gününe Zehra Güneş'in dekoltesi damgasını vurdu "Napıyorsun Zehra"

2023 yılında hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları attıkları her adımla olay yaratmayı başarıyor. Başarılarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Sultanlar bu kez takmın yıldızlarından Cansu Özbay'ın doğum günü partisindeydi. Filenin Sultanları'nı bir araya getiren doğum günü partisine Zehra Güneş'in dekoltesi damgasını vurdu.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 16:43 Güncelleme 23 Ekim 2023, 16:43
Filenin Sultanları partide! Cansu Özbay’ın doğum gününe Zehra Güneş’in dekoltesi damgasını vurdu Napıyorsun Zehra 1

Önce Milletler Ligi ardından Avrupa şampiyonluğu derken Filenin Sultanları yakın markajda.

Filenin Sultanları partide! Cansu Özbay’ın doğum gününe Zehra Güneş’in dekoltesi damgasını vurdu Napıyorsun Zehra 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ter döken VakıfBank'ın başarılı pasörü Cansu Özbay'ın geçen cumartesi doğum günüydü.

Filenin Sultanları partide! Cansu Özbay’ın doğum gününe Zehra Güneş’in dekoltesi damgasını vurdu Napıyorsun Zehra 3

Cansu, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.

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