Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça küçük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile 10 aylık ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan Cem Yılmaz'ın, bu kez de Acun Ilıcalı'nın projelerinde yer alan sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddia edildi.