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Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça küçük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

Bir küs bir barışık 10 ay devam eden Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının bitmesinin ardından ortaya öyle bir iddia atıldı ki, magazin gündeminde yer yerinden oynadı. Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan ve aşık olan Cem Yılmaz, yeni 'flörtünü' yine kuliste buldu. Üstelik Cem'in yeni aşkı olduğu iddia edilen ünlü isim de Serenay gibi kendisinden yaşça büyük... Cem Yılmaz'ın gösterisinden sonra kendisini kuliste ziyaret eden güzel sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı söyleniyor. İşte Cem Yılmaz - Saadet Özsırkıntı yakınlaşmasının detayları...

04.11.2020 10:00 - Son Güncelleme: 04.11.2020 10:46
Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça büyük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile 10 aylık ilişkisinin bittiğini geçtiğimiz günlerde açıklayan Cem Yılmaz'ın, bu kez de Acun Ilıcalı'nın projelerinde yer alan sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça büyük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

Cem Yılmaz, geçtiğimiz kasım ayında Serenay Sarıkaya'yı Alice Müzikali'nde seyretmiş, ekibi tebrik etmek için Zorlu PSM'nin kulisine geçmiş ve burada Sarıkaya'yla tanışmıştı. İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde ayrıldığı haberleri çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça büyük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

SERENAY'I ÇABUK UNUTTU

İlişkileri kısa sürede aşka dönüşen ikilinin, 10 aylık beraberlikten sonra geçtiğimiz günlerde bitmişti. 27 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alan ünlü komedyenin, şov sonrası kuliste konukları vardı. Onlardan biri de "O Ses Türkiye"deki sunuculuğuyla tanınan Saadet Özsırkıntı'ydı.

Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça büyük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

CEM YENİ GÖZDESİNDEN SÖZ İSTEDİ

Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, Özsırkıntı'nın telefonunu almış ve en yakın zamanda yemek yemek için söz istedi. Kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya'yı çabuk unutan Cem Yılmaz, yeni gözdesini yine kuliste buldu. Yine kendisinden yaşça büyük birisiyle aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz kaç yaşında?

Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça büyük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...

MEHMET ALİ ERBİL

8 Şubat 1957

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