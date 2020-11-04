Serenay Sarıkaya'dan sonra Cem Yılmaz yine kendisinden yaşça küçük bir güzelle! Acun Ilıcalı'nın...
Bir küs bir barışık 10 ay devam eden Serenay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkının bitmesinin ardından ortaya öyle bir iddia atıldı ki, magazin gündeminde yer yerinden oynadı. Serenay Sarıkaya ile kuliste tanışan ve aşık olan Cem Yılmaz, yeni 'flörtünü' yine kuliste buldu. Üstelik Cem'in yeni aşkı olduğu iddia edilen ünlü isim de Serenay gibi kendisinden yaşça büyük... Cem Yılmaz'ın gösterisinden sonra kendisini kuliste ziyaret eden güzel sunucu Saadet Özsırkıntı ile yakınlaştığı söyleniyor. İşte Cem Yılmaz - Saadet Özsırkıntı yakınlaşmasının detayları...
04.11.2020 10:00
- Son Güncelleme: 04.11.2020 10:46
CEM YENİ GÖZDESİNDEN SÖZ İSTEDİ
Konuğuyla yakından ilgilenen Yılmaz, Özsırkıntı'nın telefonunu almış ve en yakın zamanda yemek yemek için söz istedi. Kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya'yı çabuk unutan Cem Yılmaz, yeni gözdesini yine kuliste buldu. Yine kendisinden yaşça büyük birisiyle aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz kaç yaşında?
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