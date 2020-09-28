Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

Sevgilisi Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' serisini sekiz bölümlük dizi yapacağı hatırlatılan Sarıkaya, "Size de teklif geldi mi, bununla ilgili projede yer almayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Yok. Şimdilik hayır. Hepimizin ayrı, ayrı projeleri var" dedi. "Cem Yılmaz'dan böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna Sarıkaya,"Neden olması, tabi ki" diye cevapladı.