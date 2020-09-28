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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna göndermeli yanıt geldi.

28.09.2020 14:30 - Son Güncelleme: 28.09.2020 14:30
Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

Bir süredir televizyona iş yapmayan Serenay Sarıkaya İstanbul Üniversitesi'nin Altın 61 Ödülleri töreninde 'en iyi tiyatro oyuncusu' ödülünün sahibi oldu. Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla anılan Serenay Sarıkaya Bebbek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz sorusuna göndermeli yanıt geldi.

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Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu Serenay Sarıkaya, basın ordusunu karşısında görünce, "Hayırdır, bir şey mi oldu? Bayağı basın toplantısı kıvamında" diyerek gazetecilere takıldı.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

Sevgilisi Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' serisini sekiz bölümlük dizi yapacağı hatırlatılan Sarıkaya, "Size de teklif geldi mi, bununla ilgili projede yer almayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Yok. Şimdilik hayır. Hepimizin ayrı, ayrı projeleri var" dedi. "Cem Yılmaz'dan böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz?" sorusuna Sarıkaya,"Neden olması, tabi ki" diye cevapladı.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

EN İYİ TİYATRO OYUNCUSU
İstanbul üniversitesinden ödül aldığını söyleyen oyuncu,"En iyi tiyatro oyuncusu "Alice" ile aldım. Teşekkür ediyorum" diye konuşup röportajı sonlandırdı.

Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem Yılmaz'a gönderme: Cem teklif ederse neden olmasın...

YOLD GÖRSENİZ TANIMAZSINIZ

Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı.

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