Serenay Sarıkaya'dan leoparlı kutlama! Cem Yılmaz ayrılığı sonrasında yüzü gülen Serenay Sarıkaya kaç yaşında?
Serenay Sarıkaya yeni yaşını yakın arkadaşları ve ailesi ile kutladı. 1 Temmuz'da yeni yaşına giren oyuncu, Sarıkaya doğum günü fotoğraflarını "Yaşa, gül, sev" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı. Kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile ayrıldığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'nın doğum günü fotoğraflarında Cem Yılmaz'ın olmaması, 'Ayrılık iddiaları doğru demek, Cem fotoğraflarda yok' şeklinde yorumlarını da beraberinde getirdi. Peki, Serenay Sarıkaya kaç yaşında?
20.07.2020 13:46
- Son Güncelleme: 20.07.2020 13:58
Cem Yılmaz ayrılığı sonrasında Serenay'ın yüzü gülmeyi başladı. Son günlerde sosyal medyada gülerken fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, yeni yaşını aralarında ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın da bulunduğu yakın arkadaşlarıyla kutladı. Serenay Sarıkaya, doğum gününden fotoğrafları haftalar sonra Instagram'dan paylaştı.
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