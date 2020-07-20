Koronavirüse yakalanan Idris Elba konuştu: Zihinsel olarak kötü etkilendim
Dünyaca ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi koronavirüse yakalanmış, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Virüse yakalandığı dönem yaşadıklarıyla ilgili röportaj veren Elba, pandeminin akıl sağlığını etkilediğini ifade etti. Virüse yakalandığı dönemde çok fazla bilinmez olduğunu söyleyen Elba, "Virüs beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi." dedi.
20.07.2020 13:26
- Son Güncelleme: 20.07.2020 13:26
Idris Elba, Radio Times'a röportaj verdi. Koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen Elba, hayatta olduğu için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.
Hastalığın kendisini zihinsel olarak etkilediğini belirten 47 yaşındaki oyuncu, "Hastalığın belirtilerini göstermiyordum bu yüzden herkeste görünen büyük belirtiler bende yoktu. Beni zihinsel olarak çok kötü etkiledi. Çünkü virüse dair çok fazla bilinmez vardı. Bilinmeyen bir konu olduğundan kendimi konuşmaya mecbur hissettim. Bu yüzden bunun benim ve karımın üzerindeki zihinsel etkisi epey travmatik oldu" dedi.
Yaşananları hatırlamak amacıyla dünyanın her yıl bir haftalık tecride girmesi gerektiğini söyleyen ancak tepkiler üzerine sözlerini geri alan Elba "Yaşadıklarımın üstesinden gelmek için tecride ihtiyaç duydum. Aslında dünyanın da tecride ihtiyacı olduğu ortaya çıktı" dedi.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Idris Elba'nın koronavirüs olduğunu açıklaması için para aldığı yönündeki iddialar ortaya atılmıştı.
Ünlü oyuncu, hakkında çıkan bu haberlerin ardından "Benim gibi birine corona virüs olduğumu söylemek için para ödeneceği fikri... Bu kesinlikle saçmalık. Büyük aptallık. İnsanlar bunu habermiş gibi yaymak istiyor. Aptalca" sözleriyle iddialara son noktayı koymuştu.