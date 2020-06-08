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Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilk fotoğrafını paylaştı Bodrum'a tatile giden çift, Serenay'ın bikinili fotoğraflarının çekilmesi ile gerilmişti. İkiliden şaşırtan bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya, Instagram'dan Cem Yılmaz ile güneşlenirken fotoğraf paylaştı. Profilinde sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 'Çağatay2;dan, Kerem'den nerelere' şeklinde yapılan yorumlardan sonra Serenay Sarıkaya hayranları, ünlü oyuncunun eski sevgililerini araştırmaya başladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri ve yeni sevgilisi Cem Yılmaz ile ilk fotoğrafı...

08.06.2020 17:52 - Son Güncelleme: 08.06.2020 18:30
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Bikinili görüntülenmesinin ardından Instagram hesabı yakın merceğe alınan Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Cem yılmaz ile ilk paylaşım geldi. Daha birkaç saat önce sosyal medya hesabından bir kelebek ile fotoğraf paylaşan Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Bikinili görüntülerinin ardından Serenay Sarıkaya'dan Bodrum tatiline ait ilk kare geldi. 28 yaşındaki güzel, Bodrum'da sevgilisi ile kaldıkları evin bahçesinde eline konan kelebekle poz verdi.

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı karelere, "Kanatların zaten var, tek yapman gereken uçmak" notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Ve şaşırtan hamle! Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımı sosyal medyada fena ti'ye alındı. Güzel oyuncunun paylaşımını görenler Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini anmadan geçmedi...

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