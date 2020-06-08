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Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'la ilk fotoğraf! Serenay Sarıkaya'nın eski sevgililerini görenler 'Nereden nereye' dedi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile ilk fotoğrafını paylaştı Bodrum'a tatile giden çift, Serenay'ın bikinili fotoğraflarının çekilmesi ile gerilmişti. İkiliden şaşırtan bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya, Instagram'dan Cem Yılmaz ile güneşlenirken fotoğraf paylaştı. Profilinde sevgilisi ile ilk fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 'Çağatay2;dan, Kerem'den nerelere' şeklinde yapılan yorumlardan sonra Serenay Sarıkaya hayranları, ünlü oyuncunun eski sevgililerini araştırmaya başladı. İşte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri ve yeni sevgilisi Cem Yılmaz ile ilk fotoğrafı...

08.06.2020 17:52 - Son Güncelleme: 08.06.2020 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





