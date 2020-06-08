EDHO'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkındaki o gerçek şoke etti! Meğer eşi...
Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kendisi gibi başarılı bir oyuncu. 5 Şubat 1982 tarihinde Siirt'te dünyaya gözlerini açan Yunus Emre Yıldırımer gençliğini Diyarbakır'da geçirdi. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü tamamladı. İlk rol aldığı diziler Mavi kelebekler ve İnsan Aldandı oldu. İşte başta Yunus Emre Yıldırımer'in Melissa Yıldırımer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yunus Emre Yıldırımer. Edho'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor.
İşte başta Yunus Emre Yıldırımer'in Melissa Yıldırımer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.