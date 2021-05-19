Vav TV İzle

Serenay Sarıkaya’dan bomba pozlar! “Kelebekler kadar özgürüm” dedi mini taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Serenay Sarıkaya'dan bomba pozlar! "Kelebekler kadar özgürüm" dedi süper mini taytıyla objektif karşısına geçti… Kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Telefonunu ayarlayarak siyah mini taytıyla poz veren Sarıkaya, o fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. Sarıkaya'nın "Kelebekler kadar özgürüm" notunu düştüğü iddialı pozlar takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

19.05.2021 23:41 - Son Güncelleme: 19.05.2021 23:41
Serenay Sarıkaya’dan bomba pozlar! “Kelebekler kadar özgürüm” dedi mini taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Oyunculuğu kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile anılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serenay Sarıkaya’dan bomba pozlar! “Kelebekler kadar özgürüm” dedi mini taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Seranay Sarıkaya, teknede görüntülendikten sonra "Arkadaşım" açıklaması ile aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la geçtiğimiz günlerde yeniden objektiflere takılmıştı.

Serenay Sarıkaya’dan bomba pozlar! “Kelebekler kadar özgürüm” dedi mini taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Basında çıkan görüntülerin ardından magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya’dan bomba pozlar! “Kelebekler kadar özgürüm” dedi mini taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Telefonunu ayarlayarak siyah mini taytıyla poz veren Sarıkaya, o fotoğrafları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya’dan bomba pozlar! “Kelebekler kadar özgürüm” dedi mini taytıyla objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı

Serenay Sarıkaya, fotoğraflardan birinde kadraja kelebekler girince paylaşımına "Kelebekler kadar özgürüm" notunu düştü.