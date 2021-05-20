Hadise’den flaş Eurovision açıklaması! “Kimse bana teklif etmedi” dedi rotasını Belçika’ya çevirdi

Hadise'den flaş Eurovision açıklaması! "Kimse bana teklif etmedi" dedi rotasını Belçika'ya çevirdi… Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Hadise, şimdi ise Eurovision açıklamasıyla çok konuşuldu. Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, "Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte 2009 yılında Eurovision'da "Düm Tek Tek" ile Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin o açıklaması…

20.05.2021 01:11 - Son Güncelleme: 20.05.2021 01:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





