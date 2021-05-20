Hadise’den flaş Eurovision açıklaması! “Kimse bana teklif etmedi” dedi rotasını Belçika’ya çevirdi
Hadise'den flaş Eurovision açıklaması! "Kimse bana teklif etmedi" dedi rotasını Belçika'ya çevirdi… Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldığı yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Hadise, şimdi ise Eurovision açıklamasıyla çok konuşuldu. Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan ünlü şarkıcı, "Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte 2009 yılında Eurovision'da "Düm Tek Tek" ile Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin o açıklaması…
20.05.2021 01:11
- Son Güncelleme: 20.05.2021 01:11
Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için doğup büyüdüğü Belçika'ya giden Hadise, burada MNM Radyo'da Peter Van de Veire adlı programa konuk oldu.
Program sırasında dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" ifadelerini kullandı.
Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla on zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hadise, bu açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcının açıklaması, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım internet kullanıcısı, 2009 yılında Türkiye'yi temsil eden Hadise'nin bu isteğini yanlış buldu. Bir kısım ise Hadise'ye destek oldu.
NE OLMUŞTU?
Hadise, 2009'da "Düm Tek Tek" ile Türkiye'yi temsil etmiş, 4'üncü olmuştu.