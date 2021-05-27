Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu
Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı… Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, mavi tura çıktı. Ege koylarında sezonu açan Cavadzade, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güneşlenirken verdiği bir pozu geçtiğimiz günlerde takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı…
Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından tatile çıkan Cavadzade, Ege koylarında sezonu açtı. Geçtiğimiz günlerde güneşlenirken verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı.
Nesrin Cevadzade bikinisiyle dans ettiği anlar |TIKLA İZLE