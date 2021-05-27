Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı… Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, mavi tura çıktı. Ege koylarında sezonu açan Cavadzade, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güneşlenirken verdiği bir pozu geçtiğimiz günlerde takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı…

27.05.2021 00:18 - Son Güncelleme: 27.05.2021 00:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





