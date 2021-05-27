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Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı… Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, mavi tura çıktı. Ege koylarında sezonu açan Cavadzade, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güneşlenirken verdiği bir pozu geçtiğimiz günlerde takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin o paylaşımı…

27.05.2021 00:18 - Son Güncelleme: 27.05.2021 00:26
Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Rol aldığı diziden ayrılmasının ardından tatile çıkan Cavadzade, Ege koylarında sezonu açtı. Geçtiğimiz günlerde güneşlenirken verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, şimdi ise teknede bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı.

Nesrin Cevadzade bikinisiyle dans ettiği anlar |TIKLA İZLE

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Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyuncuya takipçileri övgü yağdırdı.

Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Makyajsız doğal haliyle tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncunun estetiksiz hali merak konusu oldu. İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu

Hilal Altınbilek

Nesrin Cavadzade sosyal medyada şov yaptı! Bikinisiyle dans etti gören dönüp bir daha baktı herkes onu konuştu