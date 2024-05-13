Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, gönlünü son olarak "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığı Mert Demir'e kaptırdı. Ancak ikilinin aşkına inanalar kadar inanmayalar da oldu ve 'reklam aşkı' iddiaları hızla yayıldı. Sarıkaya ise "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı" diyerek tüm iddiaları yalanladı. Fakat oyuncunun açıklaması birçok kişiye inandırıcı gelmedi. Tüm bunlar olup biterken magazin dünyasının reklam aşkları da tek tek gündeme geldi. Ünlülerin işlerini duyurmak için yaptıkları ise bir kez daha "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" dedirtti. Hande Erçel'den Sibel Can'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kerem Bursin'e bakın neler yaşanmış neler...
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşkı gündeme bomba gibi düştü. Bir süre magazin basınında iddia olarak konuşulan aşk, ikilinin el ele yakalanmasıyla belgelendi.
Ancak bu aşk birçok kişiyi ikna etmedi ve 'reklam aşkı' iddiaları ortaya atıldı. Peki neden böyle düşünüldü?
Serenay Sarıkaya, Mert Demir'e vokal yaptı. Aşk iddiaları ortaya atıldı. İkili el ele fotoğraf verirken genç popçu bir anda şöhreti yakaladı. Konserleri patladı. Herkes aynı soruya odaklandı: Reklam aşkı mı?