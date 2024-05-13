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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir fitili ateşledi! Yaşananlar "Yok artık" dedirtti! Hande Erçel, Sibel Can, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ...

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, gönlünü son olarak "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığı Mert Demir'e kaptırdı. Ancak ikilinin aşkına inanalar kadar inanmayalar da oldu ve 'reklam aşkı' iddiaları hızla yayıldı. Sarıkaya ise "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı" diyerek tüm iddiaları yalanladı. Fakat oyuncunun açıklaması birçok kişiye inandırıcı gelmedi. Tüm bunlar olup biterken magazin dünyasının reklam aşkları da tek tek gündeme geldi. Ünlülerin işlerini duyurmak için yaptıkları ise bir kez daha "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" dedirtti. Hande Erçel'den Sibel Can'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kerem Bursin'e bakın neler yaşanmış neler...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 13:40 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 13:59
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir fitili ateşledi! Yaşananlar Yok artık dedirtti! Hande Erçel, Sibel Can, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ... 1

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşkı gündeme bomba gibi düştü. Bir süre magazin basınında iddia olarak konuşulan aşk, ikilinin el ele yakalanmasıyla belgelendi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir fitili ateşledi! Yaşananlar Yok artık dedirtti! Hande Erçel, Sibel Can, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ... 2

Ancak bu aşk birçok kişiyi ikna etmedi ve 'reklam aşkı' iddiaları ortaya atıldı. Peki neden böyle düşünüldü?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir fitili ateşledi! Yaşananlar Yok artık dedirtti! Hande Erçel, Sibel Can, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ... 3

Serenay Sarıkaya, Mert Demir'e vokal yaptı. Aşk iddiaları ortaya atıldı. İkili el ele fotoğraf verirken genç popçu bir anda şöhreti yakaladı. Konserleri patladı. Herkes aynı soruya odaklandı: Reklam aşkı mı?

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