Serenay Sarıkaya ve Mert Demir fitili ateşledi! Yaşananlar "Yok artık" dedirtti! Hande Erçel, Sibel Can, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ...

Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Serenay Sarıkaya, gönlünü son olarak "Ateşe Düştüm" şarkısında vokal yaptığı Mert Demir'e kaptırdı. Ancak ikilinin aşkına inanalar kadar inanmayalar da oldu ve 'reklam aşkı' iddiaları hızla yayıldı. Sarıkaya ise "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı" diyerek tüm iddiaları yalanladı. Fakat oyuncunun açıklaması birçok kişiye inandırıcı gelmedi. Tüm bunlar olup biterken magazin dünyasının reklam aşkları da tek tek gündeme geldi. Ünlülerin işlerini duyurmak için yaptıkları ise bir kez daha "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" dedirtti. Hande Erçel'den Sibel Can'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kerem Bursin'e bakın neler yaşanmış neler...