Umut Akyürek’in “Ablam ekmeğimle oynadı” diyen kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! “Abla-kardeş olduklarını bilmiyordum”

Türk Sanat Müziği sanatçılarından Umut Akyürek, kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan Akyürek şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi. Akyürek'in kız kardeşi, "Ablam ekmeğimle oynadı" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akyürek'in kendisi gibi şarkıcı olan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Abla-kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu. İşte Umut Akyürek'in şarkıcı kardeşi ve açıklamaları...
Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Umut Akyürek'in kendisi gibi şarkıcı olan kardeşiyle arasının bozuk olduğu ortaya çıktı.
Küslüğün sebebini ise Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı, şöyle özetledi: Umut Akyürek'in kendisi gibi şarkıcı kardeşi, Taksim'de meşhur bir kulüpte 5 aydır her cuma sahneye çıkıyordu.