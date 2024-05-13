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7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’e torunundan sert sözler! “Yerin dibine batsın dünya malı” Kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran...

İbrahim Tatlıses, dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya dava açtı ve kazandı. Mert Tatlı'nın babası Ahmet Tatlı da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü. Ünlü şarkıcıya oğlu Ahmet Tatlı'nın ardından bir tepki de torunu Burak Baran'dan geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Burak Baran "Yerin dibine batsın dünya malı" diyerek sitem etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 11:38 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 11:50
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’e torunundan sert sözler! “Yerin dibine batsın dünya malı” Kızı Gülşen’in oğlu Burak Baran... 1

Dairesini rızası dışında altı yıldır haksız işgal ettiği iddiasıyla torunu Mert Tatlı'ya açtığı davayı kazanan İbrahim Tatlıses uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’e torunundan sert sözler! “Yerin dibine batsın dünya malı” Kızı Gülşen’in oğlu Burak Baran... 2

"BABALIK NASIL YAPILIR ONU ÖĞRENSİN"
Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetmişti. Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’e torunundan sert sözler! “Yerin dibine batsın dünya malı” Kızı Gülşen’in oğlu Burak Baran... 3

Çocuğum kiradayken ben onun çocuğuna ev veremem. İki tane kızıma bakıyorum, torunlarıma da bakıyorum. Ev kiralarını gönderiyorum. Urfa'daki arazimi müteahhite vereceğim. 100 tane daire çıkıyor. Her kızıma 5'er ev vereceğim. Torunumla aramda bir sorun yok ama bu saatten sonra olabilir"

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