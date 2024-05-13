7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’e torunundan sert sözler! “Yerin dibine batsın dünya malı” Kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran...

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"BABALIK NASIL YAPILIR ONU ÖĞRENSİN"

Mahkeme, Mert Tatlı'nın dedesine ait daireyi boşaltmasına karar verdi ve 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödemesine hükmetmişti. Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Evim varken evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey var mı? Şimdi vereceğim ama. Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba? Babalık nasıl yapılır onu öğrensin.