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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğrafına tepkiler çığ gibi! 'Bu ne ikiyüzlülük''

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinin bahçesinde bikinili fotoğrafları çekildiği için savcılığa koşan ünlü çift, birkaç gün sonra yine Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından bikinili fotoğraf paylaşması ile tepki çekti. Sosyal meyda kullanıcıları 'Madem bikinili fotoğraf verecektiniz o zaman ne diye magazincilere tepki gösterdiniz, bu ne ikiyüzlülük...' şeklinde Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'a tepki gösterdi. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan fotoğrafına "Ağa be nasip olur mu böyle bir ilişki" yorumunu yapan fenomen Alp Kılınç'a önce "Şansını zorluyorsun" diye mesaj attı sonra da engelledi.

10.06.2020 09:32 - Son Güncelleme: 10.06.2020 10:39
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğrafına tepkiler çığ gibi! 'Bu ne ikiyüzlülük''

Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Serenay Sarıkaya'nın bikinili görüntüleri çekilmiş ve ünlü çift gazetecileri savcılığa şikayet etmişti.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğrafına tepkiler çığ gibi! 'Bu ne ikiyüzlülük''

Olaydan birkaç gün sonra Sarıkaya'nın kendi sosyal medya hesabından bikinili görüntülerini paylaşması tepkiyle karşılandı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğrafına tepkiler çığ gibi! 'Bu ne ikiyüzlülük''

İşte Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ı yerden yere vuran o sosyal medya mesajları:

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğrafına tepkiler çığ gibi! 'Bu ne ikiyüzlülük''

'Madem bikinili fotoğraf verecektiniz o zaman ne diye magazincilere tepki gösterdiniz, bu ne ikiyüzlülük...'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın fotoğrafına tepkiler çığ gibi! 'Bu ne ikiyüzlülük''

'Çok özel bir hayat… Herkes görsün diye 9.5 milyon takipçisi olan Serenay bunu yayınlamış. Evet çok özel olmuş gerçekten…'

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