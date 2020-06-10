Hülya Avşar hayalini kızı Zehra üzerinden gerçekleştiriyor! Avşar kızından 62 milyon liralık yatırım
Hülya Avşar önceki gün kızı Zehra'nın staj yaptığı Etiler'deki bir mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Avşar, Riva'da hali hazırda 62 milyon TL değerindeki arazisi üzerine çiftlik yaptırdığını dile getirerek, "Hayalimi Zehra'yla gerçekleştiriyorum. Çiftlikte tenis kortu bile olacak" dedi.
Sanatçı, "Aslında bizim hikayemiz biraz enteresan. Zehra iki sene önce hedefini koymuştu, mimarlık okuduğu için... Hep burada çalışmak istemişti, çünkü gerçekten baktığın zaman muhteşem bir hayat var burada, başarı var. Zehra'ya dedim ki, o kadar zor ki öğrenciyken böyle bir yerde staj yapıyor olmak. Sonra ben Erol Bey'i aradım, sağ olsunlar beni kırmadılar. Hem okuyup hem de stajını yapıyor. Böyle bir yerde eğitim alıyor. Kendilerine rakip yetiştiriyorlar."
Riva'daki arazisinden bahseden Avşar, "Riva'da çiftlik evi gibi bir şey düşünüyoruz. Benim hayalim oydu, başladık işte yavaş yavaş yapacağız. Çiftlik evinde tenis kortu da olacak. Sonrası Allah Kerim... Peynir ve yumurta için hayvanlar olabilir. İnek sağmayı denerim. Zehra'yla beraber yapıyorlar. Zehra henüz eğitiliyor ama her projede o şekilde eğitilecek" diye konuştu.
Gazetecilerin, "Sizin için daha anlamlı bir ev olacak herhalde" yorumuna ise sanatçı, "Kesinlikle. Çok gurur verici. Böyle hedefe doğru yürümek ne kadar güzel bir şey. Kızımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. "Riva'da Tarkan'la komşu oluyorsunuz" yorumuna Avşar, "Tarkan, Riva'da mı? Vazgeçtim, ne yapsak?" diyerek, kahkaha attı.