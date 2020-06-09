Haberler Galeri Magazin Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

Karantinayı birlikte geçiren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, normalleşme sürecinin başlamasıyla denize açıldı. Oyuncu çift, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yakışıklı oyuncunun teknesinde Ege'yi dolaşmak için yola çıktı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra su altı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Çağatay Ulusoy'a reklam teklifi geldi. Ancak 29 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy, TRT 1'deki 'Barbaros' adlı dizide Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyi 'Oruç Reis'i canlandıracağı için gelen reklam teklifini geri çevirdi.

09.06.2020 17:55 - Son Güncelleme: 09.06.2020 18:14
Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

Çağatay Ulusoy, TRT 1'deki 'Barbaros' adlı dizide Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyi 'Oruç Reis'i canlandıracak. Yakında başlayacak çekimler için hazırlık sürecine giren oyuncu, bu yoğun döneme kısa bir ara verip Çanakkale'ye gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

Deniz ve dalış tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, hafta sonunu balık avlayarak geçirdi. Kendisine özel yaptırdığı dalış kıyafetleri ve şnorkeliyle poz veren oyuncuya, tatilde flaş bir teklif geldi.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

Dalgıç malzemeleri satan uluslararası bir marka, sosyal medyada paylaştığı su altı fotoğraflarıyla dikkat çeken Ulusoy'un reklam yüzü olmasını istedi.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

İMAJ ENGELİ
Çağatay Ulusoy, ekranda tarihi bir karakteri oynayacağı, bu süreçte farklı bir imajla hayranlarının karşısına çıkmak istemediği için teklife sıcak bakmıyor.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti

Karantinayı birlikte geçiren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, normalleşme sürecinin başlamasıyla denize açıldı. Oyuncu çift, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yakışıklı oyuncunun teknesinde Ege'yi dolaşmak için yola çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'
Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'