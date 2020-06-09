Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyini canlandıracak! Çağatay Ulusoy paylaşımına gelen teklifi reddetti
Karantinayı birlikte geçiren Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, normalleşme sürecinin başlamasıyla denize açıldı. Oyuncu çift, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yakışıklı oyuncunun teknesinde Ege'yi dolaşmak için yola çıktı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra su altı paylaşımlarıyla da dikkat çeken Çağatay Ulusoy'a reklam teklifi geldi. Ancak 29 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy, TRT 1'deki 'Barbaros' adlı dizide Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyi 'Oruç Reis'i canlandıracağı için gelen reklam teklifini geri çevirdi.
09.06.2020 17:55
- Son Güncelleme: 09.06.2020 18:14
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