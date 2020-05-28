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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! "Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız"

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, 2020 yılının şüphesiz en bomba aşkları arasında başı çekiyor. Serenay ve Cem, geçtiğimiz şubat ayında başlayan ilişkilerinde ilk krizi yaşadı. 3.5 aydır birlikte olan çift yaşadıkları tartışmanın ardından birkaç gün ayrı kaldı. Bir süre birbirinden ayrılan çift, Küçükkuyu'da bir araya gelip barıştı. Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan. Satıp savıp başladık, bakalım. Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız." notuyla paylaştı.

28.05.2020 10:09 - Son Güncelleme: 28.05.2020 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





