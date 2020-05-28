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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! "Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız"

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, 2020 yılının şüphesiz en bomba aşkları arasında başı çekiyor. Serenay ve Cem, geçtiğimiz şubat ayında başlayan ilişkilerinde ilk krizi yaşadı. 3.5 aydır birlikte olan çift yaşadıkları tartışmanın ardından birkaç gün ayrı kaldı. Bir süre birbirinden ayrılan çift, Küçükkuyu'da bir araya gelip barıştı. Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan. Satıp savıp başladık, bakalım. Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız." notuyla paylaştı.

28.05.2020 10:09 - Son Güncelleme: 28.05.2020 10:28
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız

Aşklarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen oyuncu Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz şubat ayında başlayan ilişkilerinde ilk krizi yaşadı.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız

İddiaya göre çift, yaşadıkları şiddetli tartışmanın ardından yollarını ayırdı. Cem Yılmaz bir süre kafa dinlemek için seyahat izin belgesi alarak Bodrum'a gitti, Serenay Sarıkaya da soluğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu kasabasında aldı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız

Çift, ayrılığa sadece birkaç gün dayanabildi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız

'ŞEHRİN HAYHUYUNDAN UZAKTA...'

Cem Yılmaz, Bodrum'da tek başına geçirdiği günlerin ardından Serenay Sarıkaya'nın yanına gitti. Barışan sevgililerden ilk sosyal medya paylaşımı da geldi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü! Bir 'hayırlı olsun'unuzu alırız

Cem Yılmaz, Ayvacık'taki Serenay Camping Restoran'ın tabelasının yanında çektirdikleri fotoğrafı esprili bir notla Instagram'da paylaştı.

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