Müge Anlı'ya yıllar önce itiraf ettiği haberleri paylaşmıştı! İrem Derici Seren Serengil'i susturdu
Müge Anlı'nın sunduğu magazin programına bir dönem itirafta bulunan Seren Serengil'e İrem Derici'den geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir hamle geldi. Seren Serengil ve Bircan Bali'nin şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarının ardından sinirlerine hakim olamayan Derici, sosyal medya hesabı üzerinden Serengil'in geçmişine dair paylaşımlar yaptı. Bir dönem magazin programı sunan Müge Anlı'ya açıklama yapan Seren Seren'in sözlerini paylaşan İrem Derici; Seren Serengil ve Bircan Bali'yi mahkeme kararı ile susturdu.
Seren Serengil ve Bircan Bali, geçtiğimiz günlerde şarkıcı İrem Derici'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından İrem Derici, geçmiş yıllarda, henüz Müge Anlı'nın magazin programı sunduğu dönemlerde yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak şarkıcı Derici, yalnızca bununla kalmadı, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında konuşmama yasağı çıkardı.
2 AY KONUŞAMAYACAKLAR
Avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında kendisiyle ilgili 2 ay süreyle koruma ve konuşmama yasağı aldırdı. Söylemezsem Olmaz adlı programda Seren Serengil'in, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" sözlerinin ardından avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Derici, alınan kararı instagram sayfasından 'Adliyeler açıldı' notuyla paylaştı. Derici'nin aldırdığı bu karara göre sunucular Seren Serengil ve Bircan Bali 2 ay süreyle şarkıcı hakkında yorumda bulunamayacak.