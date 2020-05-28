Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son haline bakın! İşte Aşk-ı Memnu'nun oyuncularının değişimleri
Bihter, Firdevs, Adnan Bey, Behlül, Nihal, Cemile, Katya ve diğer karakterleri... 2008 ile 2010 tarihleri arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala hafızalardaki tazeliğini yitirmedi. Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu, Bihter isimli genç bir kadınla evlenen Adnan Bey'in, Bihter'i eve getirmesi ile başlıyor. Ardından Bihter ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında bir aşk filizleniyor. Tekrarları yayınlanan dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Tabi yıllar onları değiştirdi. O merak edilen isimlerin başında Firdevs Yöreoğlu'nun yardımcısı Katya geliyor. Ufuk Sezgin hayat verdiği Katya karakteri, gelmiş geçmiş en sinir bozucu karakterlerden biri olabilir. İşte başta Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Sezgin olmak üzere Aşk-ı Memnu oyuncularının eski ve yeni halleri.
28.05.2020 09:11
- Son Güncelleme: 28.05.2020 09:11
Nice diziler geldi geçti ama onun etkisi asla dinmedi. 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında boy gösteren dizinin kaçıncı kez tekrarı yayınlandı sayısı bile bilinmiyor belki. Final bölümünün tekrarları ise hala reyting listelerinde ilk 10'a giriyor.
Hal böyle olunca Aşk-ı Memnu oyuncuları da hafızalardan silinmiyor. Tabi hiçbir şeyin aynı kalmadığı gibi, Aşk-ı Memnu oyuncuları da yıllar içerisinde değişti. İşte Aşk-ı Memnu oyuncularının son halleri.
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