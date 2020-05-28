Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son haline bakın! İşte Aşk-ı Memnu'nun oyuncularının değişimleri

Nice diziler geldi geçti ama onun etkisi asla dinmedi. 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında boy gösteren dizinin kaçıncı kez tekrarı yayınlandı sayısı bile bilinmiyor belki. Final bölümünün tekrarları ise hala reyting listelerinde ilk 10'a giriyor.

Hal böyle olunca Aşk-ı Memnu oyuncuları da hafızalardan silinmiyor. Tabi hiçbir şeyin aynı kalmadığı gibi, Aşk-ı Memnu oyuncuları da yıllar içerisinde değişti. İşte Aşk-ı Memnu oyuncularının son halleri.