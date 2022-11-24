Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti: "Eski sevgili ile aşk yeniden mi?"

"YAKINLAŞMANIZ OLDU" DENİLDİ

Serenay Sarıkaya, muhabirlerin, "Eski sevgiliniz Cem Yılmaz ile oyundan sonra bir mekanda eğlendiniz, yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu?" sorusuna, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz" şeklinde yanıt verdi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Cem Bey'in hayatında bir kişi vardı. Size de, 'Canım', 'Hayatım' dedi" sözlerini ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ardından hızla evinin yolunu tuttu.