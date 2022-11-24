Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti: "Eski sevgili ile aşk yeniden mi?"
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma! Seda Akman ile görüntülenmişti... Şoke eden yakınlaşma "Eski sevgili ile aşk yeniden mi?" sorularını da beraberinde getirdi. 2012-2013 yılları arasında Ahu Yağtu ile evli kalan Cem Yılmaz'ın eski sevgili listesi bir hayli kabarık. Kimileri kendinden yaşça küçük kimileri ise magazin camiasının gözde isimleri... Serenay Sarıkaya, Cansu Dere, Demet Şener, Ayşe Hatun Önal ve daha birçok isimle aşk geçmişi olan Cem Yılmaz son olarak Seda Akman'la görüntülenmişti. Ancak Cem Yılmaz eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla samimi bir gece geçirdi. Serenay Sarıkaya muhabirlerin eski aşkı Cem Yılmaz ile alakalı sorulara bakın ne yanıt verdi.
"ESKİ SEVGİLİ İLE AŞK YENİDEN Mİ?"
Seda Akman ile görüntülenmişti... Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'dan olay yakınlaşma!
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Yılmaz şimdilerde ise Seda Akman ile anılıyor. Ancak Yılmaz'ın son olarak eski aşkıyla yakınlaşması gündem oldu.
"YAKINLAŞMANIZ OLDU" DENİLDİ
Serenay Sarıkaya, muhabirlerin, "Eski sevgiliniz Cem Yılmaz ile oyundan sonra bir mekanda eğlendiniz, yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu?" sorusuna, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz" şeklinde yanıt verdi. Ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Cem Bey'in hayatında bir kişi vardı. Size de, 'Canım', 'Hayatım' dedi" sözlerini ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ardından hızla evinin yolunu tuttu.
Serenay Sarıkaya ile ilişkisini bitirdikten sonra adı birçok isimle anılan Cem Yılmaz, son olarak Erşan Kuneri dizisinde rol verdiği kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile aşk yaşadı. Gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini noktalayan Yılmaz, yeni bir aşka yelken açmıştı.