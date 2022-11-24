Emrah'tan şöhret uyarısı! 'Kimin sizi idare ettiği önemli' dedi o sözler bomba: "Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim"

"Eleysa'm doğum günün kutlu olsun yavrum. 5 yaşındasın artık gözümün nuru. Canım kızım bu şarkıyla sana aşkımı ilan ettim. Sen benim ciğerparemsin. İyi ki benim kızımsın, iyi ki senin babanım. Rabbim sana mutlu sağlıklı ve güzel ömürler nasip etsin. Şunu hiçbir zaman unutma prensesim; ömrümün sonuna kadar dağ gibi senin yanındayım. Seni seviyorum aşkım."