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Haberler Magazin Emrah'tan şöhret uyarısı! 'Kimin sizi idare ettiği önemli' dedi o sözler bomba: "Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim"

Emrah'tan şöhret uyarısı! 'Kimin sizi idare ettiği önemli' dedi o sözler bomba: "Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim"

Emrah'tan şöhret itirafı! 'Kimin sizi idare ettiği önemli' dedi o sözler bomba. Küçük Emrah olarak hafızalara kazınan şarkıcı Emrah, bir dönem evlatlıktan reddettiği oğlu Tayfun ile uzun bir süre konuşulmuştu. İkili özellikle Tayfun Erdoğan'ın Survivor'da yarıştığı dönem sık sık gündem olmuştu. Ardından Eleysa ve Elyasa adında iki çocuğunun annesi olan eşi Sibel Kirer ile boşanan Emrah önceki gün alışveriş için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. 40'ıncı sanat yılının içinde olduğunu ve yakında yeni projeleriyle sevenleriyle buluşacağını dile getiren 51 yaşındaki sanatçı, meslektaşlarına şöhret konusunda uyarıda bulundu.

24.11.2022 13:59 - Son Güncelleme: 24.11.2022 14:07
Emrah’tan şöhret uyarısı! ’Kimin sizi idare ettiği önemli’ dedi o sözler bomba: Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim

"SİMİT VE AYRAN ALIR HEM YÜRÜR HEM YERİM"

Emrah'tan şöhret uyarısı! 'Kimin sizi idare ettiği önemli' dedi o sözler bomba... Şarkıcı Emrah ile Sibel Kirer, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. 51 yaşındaki şarkıcıdan dünyaya gelen Eleysa ve Elyesa adındaki iki çocuğunun velayetinin Sibel Kirer'e verildiği belirtilmişti. Daha önce 'ayrılık' haberlerine ilişkin açıklama yapan ikiliden Kirer, "Boşansak ortaya çıkardı, biz boşanmadık, yüzüğüm de parmağımda. Evleri ayırdığımız doğru değil" diyerek, iddiaları yalanlamıştı.

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Emrah’tan şöhret uyarısı! ’Kimin sizi idare ettiği önemli’ dedi o sözler bomba: Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR DAĞ GİBİ YANINDAYIM"

Çocuklarını kameralardan uzakta büyütmeyi tercih eden Emrah, 2 Şubat'ta 5'inci yaşına giren kızı Eleysa'nın doğum gününe özel şarkı bestelemişti. 'Kızım' adlı şarkıyı sosyal medya hesabından yayınlayan Emrah, gönderisinde Eleysa'ya şu sözlerle seslenmişti:

Emrah’tan şöhret uyarısı! ’Kimin sizi idare ettiği önemli’ dedi o sözler bomba: Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim

"Eleysa'm doğum günün kutlu olsun yavrum. 5 yaşındasın artık gözümün nuru. Canım kızım bu şarkıyla sana aşkımı ilan ettim. Sen benim ciğerparemsin. İyi ki benim kızımsın, iyi ki senin babanım. Rabbim sana mutlu sağlıklı ve güzel ömürler nasip etsin. Şunu hiçbir zaman unutma prensesim; ömrümün sonuna kadar dağ gibi senin yanındayım. Seni seviyorum aşkım."

Emrah’tan şöhret uyarısı! ’Kimin sizi idare ettiği önemli’ dedi o sözler bomba: Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim

"MÜZİKTEN KOPULMAZ"

Emrah, önceki gün alışveriş için geldiği Nişantaşı Citys'te görüntülendi. 40'ıncı sanat yılının içinde olduğunu ve yakında yeni projeleriyle döneceğini belirten ünlü şarkıcı "Ben müzikten hiçbir zaman kopmadım ki. Yaptığım işler ortada. Müzikten kopulmaz, bırakamazsınız yani" dedi.

Emrah’tan şöhret uyarısı! ’Kimin sizi idare ettiği önemli’ dedi o sözler bomba: Simit ve ayran alır hem yürür hem yerim

"SİZ SUSUN İŞİNİZ KONUŞSUN"

"Ben işlerim ve projelerimle gündemde olmayı tercih ediyorum. 'Siz susun, işiniz konuşsun derim' ben" şeklinde konuşan Emrah, şöhretin kendisini yönetmesine izin vermediğini ve kariyeri boyunca hep halkın içinde olduğunu söyledi.

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