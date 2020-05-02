Müge Anlı'dan canlı yayında flaş açıklamalar: O yara hep kanıyor! (Müge Anlı ne zaman başlayacak?)
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı bir süredir program yapmayınca izleyiciler merak içinde. 2008 yılından bu yana özel durumlar ve bayramlar dışında programını aksatmayan Müge Anlı bir süredir ekranlarda yok. Ne yaptığı ve nerelerde olduğu merak edilen Müge Anlı günler sonra 2.Sayfa programında ortaya çıktı. Canlı yayında açıklamalar yapan Müge Anlı hem özel hayatını dair pek çok merak edileni paylaştı hem de herkesin merak ettiği o sorunun yanıtını verdi. Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte Müge Anlı'nın o açıklamaları.
2008 yılından bu yana 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri olan Müge Anlı'nın programı bir süredir ekranlarda yok. Hal böyle olunca en çok merak edilenlerden biri 'Müge Anlı ne zaman başlayacak?' konusu. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Müge Anlı hem bu sorunun yanıtını hem de özel hayatına dair pek çok bilgiyi canlı yayında paylaştı. İşte Müge Anlı'nın o açıklamaları.
'YALANCI İNSANDAN KORKARIM'
- Suçlunun kokusunu uzaktan almıyorum. Suçlu olan programa gelsin gelmesin kendini belli ediyor. Bir insan yalan söylüyorsa, bunun bir nedeni vardır. Yalancı insan benim bu dünyada en korktuğum insandır. İzleyicilerim de en az benim kadar tecrübeliler. 10-15 dk'dan sonra her şey ortaya çıkıyor.
'HUKUKTA YÜKSEK LİSANS YAPTIM'
- Benim ilk lisansım Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi. Hukukta yüksek lisans yaptım. Sonra tarih bitirdim, şimdi sosyoloji okuyorum. Arkadaşlarım bana 'Boş vakitlerinde ne yapıyorsun, üniversite mi bitiriyorsun' diyorlar. Sosyolojiyi bitirdikten sonra hukuk okur muyum? Okuyabilirim...
'30 SENEDİR SEKTÖRDEYİM'
-30 senedir tv sektöründeyim. Programlar başlar, biter. Asıl olan insan yaşamı. Bu programda hiç olmaz denilen şeyleri yaptık. Olmaz denilen projeleri ürettik. Sevgi izi onların başıydı. 'Ölsem de benden sonra kalacak, devam edecek bir şey var. Çok şükür'dedim. Benden sonra bu projelerin devam etmesi için bir hazırlık içindeyim. Dernek olur, vakıf olur...