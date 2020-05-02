Müge Anlı'dan canlı yayında flaş açıklamalar: O yara hep kanıyor! (Müge Anlı ne zaman başlayacak?)

2008 yılından bu yana 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla izleyici karşısına çıkan ve Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri olan Müge Anlı'nın programı bir süredir ekranlarda yok. Hal böyle olunca en çok merak edilenlerden biri 'Müge Anlı ne zaman başlayacak?' konusu. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Müge Anlı hem bu sorunun yanıtını hem de özel hayatına dair pek çok bilgiyi canlı yayında paylaştı. İşte Müge Anlı'nın o açıklamaları.