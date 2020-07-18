Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...
Özellikle karantina döneminin en çok konuşulan magazin olayı Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı olmuştu... Serenay Sarıkaya'nın, Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkının bitme sebebi olarak gösterilmesinden kısa bir süre sonra Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da kameralara yakalanmıştı. Bu aşkın üzerine çok fazla haber yazıldı çizildi. En büyük iddia ise Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin ayrıldığı yönünde. Cem Yılmaz, önceki gün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Ünlü komedyen, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodular karşısında bakın ne yaptı...
18.07.2020 12:59
- Son Güncelleme: 18.07.2020 12:59
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