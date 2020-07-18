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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...

Özellikle karantina döneminin en çok konuşulan magazin olayı Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı olmuştu... Serenay Sarıkaya'nın, Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkının bitme sebebi olarak gösterilmesinden kısa bir süre sonra Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da kameralara yakalanmıştı. Bu aşkın üzerine çok fazla haber yazıldı çizildi. En büyük iddia ise Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin ayrıldığı yönünde. Cem Yılmaz, önceki gün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Ünlü komedyen, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıkları yönünde çıkan dedikodular karşısında bakın ne yaptı...

18.07.2020 12:59 - Son Güncelleme: 18.07.2020 12:59
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...

Geçtiğimiz aylarda aşklarını ilan eden ve magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Önceki gün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülenen Yılmaz'a bu iddialar soruldu.

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...

Ünlü komedyen, dedikodularla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'da ikili arasında bir tartışma çıktığını; Cem Yılmaz'ın kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...

Sarıkaya'nın ise bunun üzerine Çanakkale'ye gittiği ifade edilmişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti ayrıldı mı? Cem Yılmaz'a Serenay Sarıkaya sorusu gelince...

SERENAY'IN YÜZÜ GÜLÜYOR

Öte yandan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddialarına "Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki" diyerek isyan etmişti.

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