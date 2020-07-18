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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel fiziğiyle herkesi kıskandırıyor... Spora düşkünlüğüyle bilinen Zeynep Sever Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Demirel,kısa bir süre önce kaldıkları otelin havuzunda kızlarıyla görüntülenmiş, 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkartmıştı. Zeynep Sever Demirel bu kez sosyal medyada paylaştığı sarı mayolu fotoğraflarıyla düşman çatlattı.

18.07.2020 11:44 - Son Güncelleme: 18.07.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





