Haberler Galeri Magazin Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel fiziğiyle herkesi kıskandırıyor... Spora düşkünlüğüyle bilinen Zeynep Sever Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Demirel,kısa bir süre önce kaldıkları otelin havuzunda kızlarıyla görüntülenmiş, 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkartmıştı. Zeynep Sever Demirel bu kez sosyal medyada paylaştığı sarı mayolu fotoğraflarıyla düşman çatlattı.

18.07.2020 11:44 - Son Güncelleme: 18.07.2020 11:44
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kızlarıyla tatilin tadını çıkarıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

Tatilinden bol bol fotoğraf paylaşan Zeynep Sever Demirel düşman çatlatıyor.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

Zeynep Sever Demirel'in paylaştığı bu fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever, 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı dünyaya getirmişti.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel sarı mayosuyla düşman çatlattı!

BU GÖRÜNTÜLER HERKESİ KISKANDIRMIŞTI

Geri bıraktığımız günlerde Zeynep Sever Demirel, kızlarıyla birlikte görüntülenmişti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...
Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düşmüştü! Bu kez kendisi paylaştı...