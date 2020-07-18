Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı
Yeni sezona merhaba diyen Masterchef'e Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca damgasını vurdu... 35 yaşındaki model ve oyuncu Walison Fonseca, Türkçe'siyle önce şefler tarafından biraz yardırgandı ancak Türkçe'sinin çok az olduğu ortaya çıkınca yüzüleri gülümsetti. Ön elem turunu geçmesinin ardından Masterchef Walison Fonseca herkes tarafından araştırılıyor. Yarışmaya eşiyle gelen Walison Fonseca'nın eşi merak ediliyor. Bir kızı olan Walison Fonseca hakkında tüm detaylar haberimizde.
18.07.2020 13:45
- Son Güncelleme: 18.07.2020 13:45
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