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Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı

Yeni sezona merhaba diyen Masterchef'e Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca damgasını vurdu... 35 yaşındaki model ve oyuncu Walison Fonseca, Türkçe'siyle önce şefler tarafından biraz yardırgandı ancak Türkçe'sinin çok az olduğu ortaya çıkınca yüzüleri gülümsetti. Ön elem turunu geçmesinin ardından Masterchef Walison Fonseca herkes tarafından araştırılıyor. Yarışmaya eşiyle gelen Walison Fonseca'nın eşi merak ediliyor. Bir kızı olan Walison Fonseca hakkında tüm detaylar haberimizde.

18.07.2020 13:45 - Son Güncelleme: 18.07.2020 13:45
Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı

Masterchef Türkiye'de bu sezon dünyanın birçok yerinden gelen yarışmacılar ile kadrosu dikkat çekiyor. Özellikle de Brezilyalı model Walison Fonseca, sosyal medyada şimdiden adından söz ettirmeye başladı.

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Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı

Kırık Türkçe'siyle yüzleri güldüren Walison Fonseca, kısa sürede herkes tarafından merak edilen bir isim oldu.

Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı

Modellik yapan MasterChef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fon seca evli ve bir kız babasıdır.

Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı

Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca bir kız çocuğu babası.

Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir? Eşi ve kızı kim? İşte hayatı

1985 doğumlu olarak biliniyor ve 35 yaşında.

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