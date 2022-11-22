Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler: "Fena şeyler oluyor"
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler, "Fena şeyler oluyor" , "Gerçek yılan mı acaba o?" yorumları yaptı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı, kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanımın filmi dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın yılanlı sahneleri kısa sürede gündem oldu.
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler, "Fena şeyler oluyor" yorumları yaptı.
Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şahraman'ın yayın tarihini dizinin ilk teaser tanıtımı ile duyurdu.
Umur Turagay'ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut'un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Şahmaran, 20 Ocak'ta yayına girecek.
Yılanla bütünleşmesi sonucu Şahmaran'a dönen Serenay Sarıkaya'nın partmeri Burak Deniz'le sevişme sahneleri de dikkat çekti.