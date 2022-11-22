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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler: "Fena şeyler oluyor"

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler: "Fena şeyler oluyor"

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler, "Fena şeyler oluyor" , "Gerçek yılan mı acaba o?" yorumları yaptı. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı, kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanımın filmi dikkat çekti. Serenay Sarıkaya'nın yılanlı sahneleri kısa sürede gündem oldu.

22.11.2022 13:29 - Son Güncelleme: 22.11.2022 13:33
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran’a dönüştü o kareleri görenler: Fena şeyler oluyor

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler, "Fena şeyler oluyor" yorumları yaptı.

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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran’a dönüştü o kareleri görenler: Fena şeyler oluyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şahraman'ın yayın tarihini dizinin ilk teaser tanıtımı ile duyurdu.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran’a dönüştü o kareleri görenler: Fena şeyler oluyor

Umur Turagay'ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut'un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Şahmaran, 20 Ocak'ta yayına girecek.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran’a dönüştü o kareleri görenler: Fena şeyler oluyor

Merakla beklenen dizi, tanıtımı yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran’a dönüştü o kareleri görenler: Fena şeyler oluyor

Yılanla bütünleşmesi sonucu Şahmaran'a dönen Serenay Sarıkaya'nın partmeri Burak Deniz'le sevişme sahneleri de dikkat çekti.

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