Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in yatak sahneleri olay! Yılanla bütünleşip Şahmeran'a dönüştü o kareleri görenler: "Fena şeyler oluyor"

Umur Turagay'ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut'un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Şahmaran, 20 Ocak'ta yayına girecek.