Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisinden ayrılık nedeni Reza Zarrab'ın tehdidi mi? Rassan Khoshnaw ile evlenecekti ama eğer
Sahnelerin güçlü sesi Ebru Gündeş son dönemde Iraklı sevgilisiyle ilgili haberlerle gündeme geliyor. Özel hayatı da herkesçe merak edilen Ebru Gündeş'in Iraklı aşkı Rassan Khoshnaw'la evleneceği iddia edilmiş sonrasında Gündeş sahne aldığı bir mekanda yüzüğünü göstere göstere dans edince evlilik iddiaları bir nebze doğrulanmıştı. Ancak nikah masasına oturması beklenen çiftten ayrılık haberi gelmişti. İddiaya göre Gündeş'in eski eşi ve kızının babası Reza Zarrab, Gündeş'in evlenmesi halinde kızının velayetini almakla tehdit etti. İşte haberin detayları...
22.11.2022 13:27 - Son Güncelleme: 22.11.2022 13:27
Düğün haberi beklenirken ayrılık haberleri gelen Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...
Şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı Rassan Khoshnaw'la beraberliği haziran ayında magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.