Serenay Sarıkaya Umut Evirgen çifti ayrıldı ilk açıklama geldi ''Yorulduk, yürütemedik" Sosyal medya paylaşımlarını kaldırmaya kıyamayınca dillere düştü

Oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz yıl Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak bir süre ilişkilerini magazinden gizlemeyi tercih eden çift, kendilerine her sorulduğunda aşklarını yalanlamıştı. Daha sonra ise sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar gelmişti ve iki isim de birlikteliklerini ilan etmişti.