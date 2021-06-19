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Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

Son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya Bodrum'a 'şov' yaptı... Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Serenay Sarıkaya bu iddiaları reddetse de kafalar hala karışık. Magazin gündemi onun aşkıyla ilgilenedursun, Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. Sarıkaya, siyahlar içindeki kombiniyle dikkatleri üzerinde topladı.

19.06.2021 10:53 - Son Güncelleme: 19.06.2021 10:53
Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

Oyunculuğunun yanı sıra giyim tarzıyla da adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. Sarıkaya, siyahlar içindeki kombiniyle dikkatleri üzerinde topladı.

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Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

Bir toplantıdan çıktığını ifade eden Serenay Sarıkaya, siyahlara bürünmüş haliyle dikkat çekerken, transparan kıyafetiyle objektiflere takıldı.

Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

Ünlü oyuncu, "Daha sonra konuşalım lütfen" diyerek soru almaktan kaçınarak hızla bulunduğu yerden ayrıldı.

Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

ROTASINI BODRUM'A ÇEVİRDİ
Son yılların en popüler televizyon yüzlerinden Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde rotasını Bodrum'a çevirdi. Plajda ilgi odağı olan yıldız, çekimlerden fırsat bulduğu anlarda deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

Dergi çekimleri nedeniyle beş farklı kıyafetle günü tamamlayan Serenay Sarıkaya, sahildeki kayaların üzerinden atlarken tehlikeli anlar yaşadı.