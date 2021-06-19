Serenay Sarıkaya transparan büstiyeriyle İstanbul sokaklarında! Serenay yine yaptı yapacağını tabana kuvvet

Son dönemin yıldız isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya Bodrum'a 'şov' yaptı... Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Serenay Sarıkaya bu iddiaları reddetse de kafalar hala karışık. Magazin gündemi onun aşkıyla ilgilenedursun, Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. Sarıkaya, siyahlar içindeki kombiniyle dikkatleri üzerinde topladı.

19.06.2021 10:53 - Son Güncelleme: 19.06.2021 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





